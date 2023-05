Swans Gmunden mit 100:81 über Wels im BSL-Finale!

Sie bezwangen die Flyers Wels am Donnerstagabend im alles entscheidenden Spiel der BSL-Vorschlussrunde 100:81 (46:29). Damit ging das „Best Of Five“ mit 3:2 an den Cup-Sieger. Schon am Samstag (20.15 Uhr) steigt am Traunsee das erste Duell mit Titelverteidiger BC Vienna in der Endspiel-Serie.