USA: Entführtes Mädchen (15) in Geschäft erkannt

Kayla Unbehaun ist vor rund sechs Jahren in Illinois verschwunden. Jetzt ist sie Hunderte Kilometer entfernt in North Carolina wieder aufgetaucht. Die heute 15-Jährige soll von ihrer Mutter, die kein Sorgerecht für das Mädchen hatte, entführt worden sein. Jetzt wurde sie Behörden zufolge gemeinsam mit ihrer Mutter in einem Geschäft entdeckt.