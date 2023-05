„Mistkübler“ zerkratzen Tesla in Wien-Floridsdorf

Tesla-Fahrerin solle sich nicht wundern

„Die Müllabfuhr muss hier täglich zufahren und wird dabei von dir behindert“, hieß es in der unbekannten Botschaft, die der „Krone“-Leserin hinterlassen wurde. „Falls Ihre Karre also beschädigt oder abgeschleppt ist, brauchen Sie sich nicht zu wundern“, führten die Klagenden in dem Schreiben weiter aus.