Donau in Wien erreichte Hochwasserpegel

Wegen der starken Niederschläge der vergangenen Tage im Einzugsgebiet bis Wien führt die Donau seit Mittwochnachmittag in der Bundeshauptstadt Hochwasser. Der Pegel am für Wien relevanten Standort Korneuburg werde in den kommenden Stunden rund 5,60 Meter betragen, teilte die Magistratsabteilung 45 (Wiener Gewässer) in einer Aussendung mit.