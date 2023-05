„Ein Moment, den ich sicher nie vergessen werde“

„Job’s not finished“

Mit dem Sieg am vierten Gameday - dem Rheuma-Awereness-Gameday (mehr dazu im Video unten) - konnten die Tigers das Fundament für den ganz großen Triumph legen. Übermut habe für die Männer der WU dennoch keinen Platz. „Das war jetzt ein Schritt in die richtige Richtung und wir haben gute Voraussetzungen, aber in der ACSL kann es immer Überraschungen geben, deswegen müssen wir jetzt weiter hart an uns arbeiten und fokussiert bleiben. Man darf sich nie zu sicher fühlen. So wie Kobe Bryant damals in den NBA Finals gesagt hat: ‚Job’s not finished‘“, so Vybiral.