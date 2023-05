Baum in Wien entwurzelt und auf Auto gestürzt

Im Laufe des Tages dürfte sich das Wetter etwas bessern. So lässt der Regen laut ZAMG allmählich nach. Am Donnerstag kommt die Sonne vereinzelt durch, der Wind weht nur noch mäßig. Ab Freitag wird es zunehmend freundlicher, am Samstag ist sogar mit bis zu 24 Grad zu rechnen.