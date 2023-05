Arnold Schwarzenegger traf seine Volksschulfreunde

Weltstar aus Thal

Arnold Schwarzenegger wurde 1947 in der steirischen Gemeinde Thal geboren. Von dort aus eroberte er die Welt: zuerst als Bodybuilder und infolge als Hollywoods Action-Held Nummer eins. Unter anderem war er in „Conan, der Barbar“, der „Terminator“-Reihe oder den „Expendables“-Filmen zu sehen. In „Twins - Zwillinge“ überzeugte Arnie an der Seite von Danny DeVito zudem mit seinem komödiantischen Talent - eine Fortsetzung ist in Planung.