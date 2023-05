„Wir haben alle Macht, die Welt zu verändern!“

„Krone“: Wie schwer ist es, bei all den aktuellen Herausforderungen die Aufmerksamkeit auf die Klimafrage zu lenken?

Arnold Schwarzenegger: Als Gouverneur habe ich gelernt, dass die meisten großen politischen Herausforderungen miteinander verknüpft sind. Das gilt besonders für die Klimafrage. Wenn wir über den Krieg in der Ukraine sprechen, müssen wir auch über die Abhängigkeit Europas von russischem Gas und Öl sprechen. Wenn wir darüber sprechen, wie wir die Wirtschaft nach der Pandemie wieder aufbauen können, dann müssen wir uns auch all die Arbeitsplätze ansehen, die durch neue grüne Technologien entstanden sind. Die Klimafrage reicht schon von allein in alle Lebensbereiche. Das müssen wir nur allen bewusst machen.