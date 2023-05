Tag der Entscheidung für die Skicross-Welt naht

Start verschoben, Saison wird länger

Und davon könnte es in der Saison 2023/24 gleich 21 geben - so viele sind im aktuellen Kalender-Entwurf vorgesehen. Gestartet wird von 7. bis 9. Dezember mit dem Klassiker in Val Thorens (Fra) - wo der Dornbirner Mathias Graf im Vorjahr in seinem zweiten Weltcuprennen den ersten Sieg einfahren konnte. Das im Vorjahr wegen Schneemangel abgesagte Event in Les Deux Alpes scheint nicht mehr auf. Dafür soll die Saison um eine Woche länger dauern und am 24. März in Idre (Sd) enden.