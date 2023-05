Mausoleum von Fußball-Legende Pelé eröffnet

Knapp fünf Monate nach dem Tod von Pelé ist das Grabmal der brasilianischen Fußball-Legende in der Hafenstadt Santos eröffnet worden. „Das wurde mit viel Liebe von Menschen gemacht, die ihn kannten und mit ihm lebten. Es hat also die Essenz dessen, was er war“, sagte Pelé-Sohn Edinho bei der Eröffnung des Raumes in dem Friedhofshochhaus „Memorial Necrópole Ecumênica“.