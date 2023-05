Grazer Opernredoute feiert 2024 großes Comeback

Nach der dritten Absage in Folge stand ganz generell zur Diskussion, wie „adäquat“ eine derartige Großveranstaltung heute für ein Opernhaus noch sei, wie es damals in einer Aussendung hieß. Im Herbst tritt mit Ulrich Lenz ein neuer Intendant sein Amt an der Grazer Oper an - er hat offensichtlich kein Problem damit, die High Society im Jänner wiedern antanzen zu lassen.