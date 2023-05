FPÖ fordert sofortigen Rücktritt von Bezirkschef

Kritik kommt an Derfler kommt auch von der Wiener ÖVP: „Entweder negiert Bezirksvorsteher Derfler die Probleme oder er versteht nicht, worum es geht. Beides ist schlimm genug. Selbst der Staatsschutz warnt vor einer zunehmenden Radikalisierung in Österreich“, so Parteichef Karl Mahrer. Er sagt weiter: „Das Herunterspielen solch schrecklicher Taten wie der Macheten-Mord in der Brigittenau kann von den Wiener nicht länger hingenommen werden. Das Interview mit dem Bezirksvorsteher des 20. Bezirks bringt die Lage auf den Punkt: Weit weg von den Menschen und weit wegschauen von den Problemen.“