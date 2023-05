EU-Erklärung gegen Belarus: Ungarn schert aus

Ungarn verweigert laut ungarischen Medienberichten als einziges EU-Land seine Unterschrift unter die Erklärung der Union, die die Menschenrechtsverletzungen in Belarus verurteilt. Das von der schwedischen EU-Präsidentschaft im Namen von 26 EU-Mitgliedstaaten veröffentlichte Dokument beruhe auf dem Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), der am Donnerstag in Wien präsentiert wurde.