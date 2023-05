Belarus: Berühmter Blogger muss in Strafkolonie

„Nexta“ positioniert sich gegen das autoritär-diktatorische Regime Alexander Lukaschenkos. Um die Präsidentschaftswahl in Belarus im Jahr 2020 fungierte das Medienprojekt mit Sitz in Warschau als eines der wichtigsten Informations- und Koordinationskanäle der belarussischen Protestbewegung und ist nach wie vor der größte Telegram-Kanal zur politischen Lage in Belarus.