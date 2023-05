LASK gegen Red Bull Salzburg ab 14.30 Uhr LIVE

„Wir sind der LASK und wir schauen nur auf uns selbst“

Mittelfeld-Akteur Sascha Horvath, der wegen der Sperre von Robert Zulj etwas offensiver zum Einsatz kommen könnte, sagte dementsprechend: „Wir Spieler brennen auf das Spiel. In unserer Arena, mit den Fans im Rücken, sind wir gut drauf.“ Besondere Motivation brauche es für ihn und seine Kollegen derzeit ohnehin nicht. Dass der frühere Sturm-Profi dazu beitragen könnte, seinem Ex-Klub zum Titel zu verhelfen, „ist mir relativ egal“. Horvaths Ansage: „Wir sind der LASK und wir schauen nur auf uns selbst.“ In der letzten Runde gastieren die Oberösterreicher übrigens in Graz und könnten dort unter Umständen endgültig in die Titelentscheidung eingreifen.