Droht neue Asylwelle durch neue Schleppertaktik?

Die Polizei gab an, dass die Migranten - meist aus Asien und dem Nahen Osten - zwischen 7000 und 15.000 Euro für die Reise zahlen mussten. Die Schlepper nutzten in großem Umfang Segelboote, um den Polizeikontrollen auf See zu entgehen. Bei den Schleppern handelte es sich hauptsächlich um Ukrainer oder Personen aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion, hieß es in der Erklärung der Polizei.