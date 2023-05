ÖH-Wahlen: Das sind die Ergebnisse aus Kärnten

Ergebnis der Universität Klagenfurt

In Hochschulen haben es linke Fraktionen ja üblicherweise leichter - das spiegelt sich auch im Ergebnis an der Universität Klagenfurt wider. Der VSStÖ (SPÖ) verteidigt mit 30,6% (-7,9) der Stimmen Platz 1 und wird stimmenstärkste Fraktion. Die unabhängige PLUS erhielt 20,1% (-17,3), ist also nur noch drittstärkste Fraktion an der Universität.