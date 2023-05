Fahrer vor dem Aus! Übernimmt Ricciardo Cockpit?

Ernüchternde Ergebnisse

Im Moment sind die einzigen zwei Punkte, die AlphaTauri in dieser Saison gesammelt hat, das Ergebnis von zwei Punkterängen von Yuki Tsunoda. Zwei zehnte Plätze wurden in Australien und Aserbaidschan erzielt. Die ernüchternde Bilanz von de Vries: 14. in Bahrain und Saudi-Arabien, 15. in Australien, ausgeschieden in Aserbaidschan und 18. in Miami - zu wenig für den hohen Leistungsdruck bei AlphaTauri.