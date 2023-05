Kate enthüllte zuckersüßen Kosenamen von Louis

Dass die Royals teilweise doch recht kreative Spitznamen füreinander haben, das ist längst bekannt. So nannte Prinz Philip Queen Elizabeth etwa liebevoll „Sausage“, also „Würstchen“. Bei einem Termin mit ihren Kindern am „Big Help Out“ am Montag nach der großen Krönung von König Charles rutschte Prinzessin Kate beim Braten von Marshmallows jetzt aber der zuckersüße Kosename für ihren Jüngsten, Prinz Louis, raus, wie das „People“-Magazin berichtete.