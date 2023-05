Lieserschlucht: Totalsperre wird aufgehoben

Nächste Sperre angedacht?

Doch fertig ist man in der Lieserschlucht mit den Arbeiten noch lange nicht. „Die nächste Sperre dürfte dann im Zuge der Errichtung der Kragplatten für den Radweg erfolgen“, meint der Bezirkshauptmann. Der Teil des Projektes müsse aber erst vom Rechnungshof geprüft und genehmigt werden. „Kommt nichts dazwischen, also keine Elementarereignisse oder Sonstiges, ist für heuer keine Sperre angedacht“, so Brandner weiter.