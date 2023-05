Unfall auf Rodelbahn: Zwei Mädchen schwer verletzt

Dienstagmittag hat sich in einer Freizeitanlage in Koglhof bei Birkfeld in der Oststeiermark ein folgenschwerer Unfall ereignet - zwei Mädchen (14 und 15 Jahre) erlitten dabei schwere Verletzungen. Sie mussten mittels Rettungshubschraubern (C12, C16) ins LKH Graz gebracht werden.