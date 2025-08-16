Mit Pkw auf S6 gegen Leitschiene gekracht

ManCity-Profi giftet gegen diese England-Tradition
Verkehrsunfall Samstagfrüh auf der Semmering-Schnellstraße (S6): Ein Pkw-Lenker kam ins Schleudern und krachte gegen die Mittelleitschiene. Der Mann wurde verletzt.
Kurz nach 6 Uhr in der Früh heulten in Krieglach die Sirenen: Auf der S6 kurz vor der Abfahrt Krieglach-Ost kam es zu einem Unfall. Aus bis dato ungeklärter Ursache geriet ein Pkw-Lenker in seinem schwarzen Skoda ins Schleudern und krachte gegen die Mittelleitschiene.
Das Fahrzeug blieb auf der Überholspur stehen. Der Lenker wurde beim Unfall verletzt und vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt.
