Mit Pkw auf S6 gegen Leitschiene gekracht

Kurz nach 6 Uhr in der Früh heulten in Krieglach die Sirenen: Auf der S6 kurz vor der Abfahrt Krieglach-Ost kam es zu einem Unfall. Aus bis dato ungeklärter Ursache geriet ein Pkw-Lenker in seinem schwarzen Skoda ins Schleudern und krachte gegen die Mittelleitschiene.