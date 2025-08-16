Radfahrer nach Unfall in Graz schwer verletzt

Am Samstag kam es in Graz an der Kreuzung Kärntner Straße und Eggenberger Gürtel zu einem folgenschweren Unfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Am Samstag gegen 15.30 Uhr wollte ein derzeit noch unbekannter Pkw-Lenker von der Kärntner Straße kommend Richtung Norden in den Eggenberger Gürtel einfahren. Beim Abbiegen dürfte er einen am Schutzweg befindlichen Radfahrer übersehen und diesen gerammt haben.
Der Radfahrer kam durch die Kollision zu Sturz und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Er wurde mit dem Roten Kreuz ins UKH Graz verbracht.
Der Pkw-Lenker flüchtete von der Unfallstelle. Weder von ihm noch von seinem Fahrzeug gibt es detaillierte Beschreibungen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Hinweise an die Verkehrsinspektion Graz, Tel. 059-133/654-100.
