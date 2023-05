Tödlicher Schuss in Wien: „Notwehr“ statt Mordfall

Spektakuläre Wende beim Mordalarm am Sonntag in Wien-Simmering: Das spätere Opfer wollte mit der Waffe Schulden eintreiben. Beim Kampf um Leben und Tod drückte der bedrohte 34-jährige Geschäftsmann offenbar ab. Jetzt ist der Staatsanwalt am Zug, möglich ist sogar eine rasche Freilassung des Todesschützen.