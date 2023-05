Mord in Simmering: Freundin des Opfers abgeführt

Nach der Schussattacke am Sonntag in Wien-Simmering, bei der ein 38-jähriger Iraner in einem türkischen Geschäft getötet wurde, ist nun nach Angaben der Polizei auch die Lebensgefährtin des Opfers festgenommen worden. Laut Polizei Wien sei nicht auszuschließen, dass sie im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte.