Suzi Quatro: „Habe einen guten Bullshit-Detektor“

Du warst die wichtigste Wegbereiterin für Frauen in der Welt des Rock’n’Roll, aber du siehst dich selbst gar nicht so in dieser Rolle …

Ich habe nicht gewusst, dass ich diese Rolle einnahm. Ich habe das gemacht, was mich interessierte und habe mich für niemanden geändert oder verbogen. Ich hatte keine Ahnung, wie das ganze Geschäft funktioniert und habe einfach gemacht. Die Doku „Suzi Q“ hatte 2019 im Regent’s Theatre in London vor Publikum Premiere und ich wollte mich so gut wie möglich verstecken. Aber all die großen Frauen im Rock wie Debbie Harry, KT Tunstall, Chrissie Hynde, Kathy Valentine, Lita Ford, Joan Jett, Donita Sparks haben alle dasselbe zu mir gesagt: Sie hätten nicht einmal daran gedacht in dieses Business zu kommen, hätte es mich nicht gegeben. Dann habe ich den Film mit anderen Augen gesehen und das erste Mal geweint. Es hat mich wirklich berührt. Am nächsten Tag rief ich meine gute Freundin Cherie Currie an, die früher bei den Runaways sang. Ich erzählte ihr, dass ich durch mein bloßes Sein in diesem Business Frauen ermöglichte, in die Rockwelt einzutreten. Es folgte ein langes Schweigen und dann sagte sie: „Und das hast du jetzt erst verstanden?“ (lacht) Meine Theorie heute ist, dass das alles nur geklappt hat, weil nichts künstlich war und ich immer ich sein konnte.