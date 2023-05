Diese Krönungsgeste war ein Schlag gegen Harry

Meghan „will nicht, dass man denkt, sie sitzt traurig daheim“

Dass just am Tag nach der Krönung Fotos auftauchten, die Herzogin Meghan in entspannter Freizeitkleidung und ohne ihre Kinder und ihren Ehemann zeigen, ist für Dr. Braun überdies keine Überraschung. „Sie will unbeteiligt wirken, will nicht, dass man denkt, sie sitzt traurig daheim“, klärt der Experte auf. Diese Aufnahmen seien seiner Meinung nach „von ihr gewünscht“. Er jedoch empfinde diese Inszenierung als „zu viel des Guten“.