Werder-Bremen-Fans gratulieren Sturm zum Cupsieg

„Cupsieger Sturm Graz“, prangt in überdimensionalen Lettern, in Schwarz-Weiß gehalten, auf dem Banner vor der Werder-Fankurve. Garniert wird der Schriftzug mit der Sturm-Fahne. Dahinter wehen in großer Anzahl die grün-weißen Fan-Flaggen von Werder Bremen. Ehre, wem Ehre gebührt - selbst aus Deutschland.