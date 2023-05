Ehegatte dreht völlig durch und attackiert Beamte

In Wien-Donaustadt spielte sich am Samstagnachmittag ein filmreifes Drama ab. Eine 42-jährige Frau verständigte den Polizeinotruf, da ihr um ein Jahr jüngerer Ehemann zunächst in der Wohnung randalierte. Danach beschädigte er die eigenen Autos in der Garage mit einem Schraubenzieher und versprühte einen Feuerlöscher, bevor er seine Gattin bedrohte und die herbeigerufenen Polizisten attackierte.