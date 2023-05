ÖEHV-Teamchef Roger Bader nominiert WM-Kader

Österreichs Eishockey-Nationalteam will in Tampere ein Deja-vu erleben. So wie im Vorjahr peilt die ÖEHV-Auswahl in derselben Eishalle in Finnland den neuerlichen Klassenerhalt bei der A-Weltmeisterschaft an. Auftaktgegner Frankreich (Samstag, 11:20 Uhr MEZ) und zum Abschluss Ungarn (22.5.) werden wohl die direkten Konkurrenten im Kampf um das Ticket für die WM 2024 in Tschechien sein. Teamchef Roger Bader hat am Sonntag den 25-Mann-Kader bekannt gegeben.