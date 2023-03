Michi Raffl musste für Eishockey-WM absagen

Schwerer Schlag für Eishockey-Teamchef Roger Bader! Star Michael Raffl sagte Rot-Weiß-Rot für die A-Weltmeisterschaft von 12. bis 28. Mai in Finnland und Lettland ab. Der Stürmer laboriert an einer schweren Schulterverletzung, die er sich zum Ende des Grunddurchgangs in der Schweiz zuzog. „Ich habe die letzten acht Meisterschaftsspiele durchgebissen, musste immer fit gespritzt werden. Die Schmerzen sind immer noch zu groß.“