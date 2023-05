Hypo NÖ ohne Punktverlust +++ auch Fivers gewinnen

Die Fivers Margareten haben indes in der Handball Liga Austria der Männer das erste Viertelfinal-Duell mit dem SC Ferlach dank eines starken Finish gewonnen. Die Wiener siegten am Samstag zu Hause mit 25:23 (10:12) und gingen in der „best of three“-Serie mit 1:0 in Führung. Damit kann der dreifache Meister am kommenden Samstag in Kärnten den Einzug ins Halbfinale, das die Fivers seit der Einführung 2005 stets erreicht haben, fixieren.