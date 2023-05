Seit Kreml-Attacke kaum mehr GPS-Signal in Moskau

Der britische Militärgeheimdienst stellt in seinem jüngsten Sicherheitsbriefing eine erhöhte Nervosität im Kreml fest. Sechs russische Regionen, die besetzte Krim und 21 Städte hätten ihre Paraden zum Tag des Sieges am 9. Mai aus Sicherheitsgründen bereits abgesagt. Der russische Feiertag erinnert an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland.