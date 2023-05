Experten wollen nur freiwillige Fahrtrainings

Eigenverantwortung statt Pflicht

Oberösterreichs Verkehrsexperten halten davon wenig. ARBÖ und ÖAMTC meinen, älterere Pkw-Lenker seien weniger oft in Unfälle verwickelt – es gäbe daher keinen Anlass für Pflichtkontrollen. Stattdessen will man an die Eigenverantwortung appellieren. Senioren könnten etwa regelmäßig ihre Sehkraft untersuchen lassen oder Reaktionstests im Internet machen. Der selbstverantwortliche Umgang mit der Fahrtauglichkeit gelte im Übrigen für alle Altersgruppen.