„Kulturinitiative Gmünd“ wird zur Privatstiftung

Im Schloss Lodron in Gmünd wurde am Freitag ein wesentlicher Schritt für die kulturelle Zukunft der Stadt und der Region gesetzt: Mit der Gründung der etwas sperrig benannten „Künstler:innen Stadt Gmünd gemeinnützige Privatstiftung“ wurde die bisherige Kulturinitiative Gmünd in eine Privatstiftung übergeführt.