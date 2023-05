Der stolze Papa hat eine sehr spannende Vision

Teilweise trainiert der 30-Jährige, der 2024 in Paris seine fünften Paralympics bestreitet, schon um sechs Uhr in der Früh in der Südstadt, um nicht im Stau auf der Tangente Zeit zu verlieren. Auch Drehs für die ORF-Sendung „Ohne Grenzen“ legt er ganz bewusst. So wie vor kurzem bei dem für viel Aufmerksamkeit sorgenden Beitrag über den querschnittgelähmten Motorrad-Fahrer Jakob Lorenz in Bratislava.