Hunderte versammelten sich gegen Netrebko-Auftritt

Maifestspiele sind politischen Gefangenen gewidmet

Wegen ihrer angeblichen Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin war die russisch-österreichische Doppelstaatsbürgerin Netrebko (51) nach Beginn des Kriegs in der Ukraine im Februar 2022 in die Kritik geraten. Bei den jetzigen Maifestspielen in Wiesbaden, die den politischen Gefangenen weltweit gewidmet sind, soll die Star-Sopranistin am 7. Mai ein weiteres Mal als Abigaille in Giuseppe Verdis Oper „Nabucco“ auftreten.