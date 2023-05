Neuer Marvel-Film, Missen-Bootcamp & Society-Talk

Interviews mit dem Cast von „Guardians of the Galaxy 3“, der Start der Miss und Mister Austria Wahl, Erbschaftsstreitigkeiten & Liebesgeflüster - was für eine Woche in der Society. Moderatorin Sasa Schwarzjirg hat für Sie die heißesten News der Woche zusammengefasst - in unserer wöchentlichen Adabei Prime.