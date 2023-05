Sager brachte Jugendlichen auf Krim in Gefahr

Jagd auf Jugendlichen nach Video

Lipp, in Propagandakreisen keine Unbekannte, nutzte daraufhin den Videomitschnitt, um Stimmung gegen den jungen Mann zu machen. Die 29-Jährige stammt ursprünglich aus Hamburg, wohnt aber seit 2021 überwiegend in der von Russland besetzten ukrainischen Stadt Donezk. In Deutschland läuft gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen Billigung von Straftaten in mehreren Fällen.