Populärer Prediger in Kenia auf Kaution entlassen

Wegen „Massentötung“ von Anhängern verhaftet

Die Staatsanwaltschaft stellte einen Zusammenhang zwischen den im Shakahola-Wald gefunden Leichen und dem Tod von „mehreren unschuldigen und schutzbedürftigen Anhängern“ Oderos her. Dieser zieht als Fernsehprediger große Massen in seinen Bann. Er war in der vergangenen Woche in Malindi wegen der mutmaßlichen „Massentötung“ von Anhängern seiner Sekte festgenommen und in die Hafenstadt Mombasa gebracht worden.