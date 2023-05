Zeitung versteckt Nachrichten in Videospiel

Nachrichten sind im Keller in virtuellem Gebäude versteckt

„Während ,Helsingin Sanomat‘ und andere ausländische unabhängige Medien in Russland gesperrt werden, sind Online-Spiele vorerst nicht verboten“, so Antero Mukka, Chefredakteur der finnischen Zeitung. Man kann in dem Shooter-Game benutzerdefinierte Karten erstellen. „Also bauten wir eine slawische Stadt namens Wojna, was auf Russisch Krieg bedeutet", sagte Mukka. In einem Gebäude dieser Stadt gibt es im Keller einen Raum, in dem Spieler Nachrichten auf Russisch lesen können - die Wände in dem virtuellen Raum sind mit Artikeln und Fotos dekoriert.