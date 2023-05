Führerscheinüberprüfungen für ältere Kfz-Lenker?

Immer wieder treffen Meldungen über durch ältere PKW-Lenker verursachte Verkehrsunfälle ein. Alleine in den letzten 24h musste die „Krone“ über Unfälle mit einem 74-Jährigen, einem 83-Jährigen sowie einem weiteren 74-Jährigen berichten. In einigen EU-Staaten gibt es solche Überprüfungen der Fahrtauglichkeit bereits. Sollte Österreich hier nachziehen? Könnten diese Überprüfungen helfen, die Anzahl der Unfälle auf unseren Straßen zu reduzieren? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns in den Kommentaren!