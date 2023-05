SSC Napoli holt erstmals seit 1990 den „Scudetto“!

1987 bzw. 1990 war der Gewinn des „Scudetto“ mit einem Plus von drei Zählern auf Juventus Turin sowie zwei Punkten auf Milan eine ganz enge Geschichte gewesen. Ganz im Gegenteil zur laufenden Saison: Die Società Sportiva Calcio Napoli lag nur nach der 4. und 5. Runde nicht auf Rang 1 und erlebte keine Schwächephase. Von 33 Liga-Spielen wurden 25 gewonnen. 69 Tore sind das Maß aller Dinge in der Liga, nur 23 Gegentore ebenfalls. Bei so einer Bilanz kann am Ende nur der Titel herausschauen.