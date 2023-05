270 Wanderer standen vor verschlossener Hütte

53 Hütten in OÖ

Die Grünburger Hütte ist nur eine von 53 Alpenvereinshütten in Oberösterreich – diese werden im Online-Hüttenführer des Vereins ausgewiesen – und rund 500 Lab- und Schlafstellen bundesweit, die durch ein rund 40.000 Kilometer langes Wegenetz in den österreichischen Alpen erschlossen sind. Bundesweit werden vom Alpenverein derzeit fünf Hüttenwirte gesucht, in Oberösterreich sind aber alle Stellen vergeben. Nicht so beim überall knappen Personal, vom Koch bis zum „Mädchen für alles“. Auf der Homepage des Alpenvereins sind knapp drei Dutzend Jobs auf Berghütten in ganz Österreich offiziell ausgeschrieben.