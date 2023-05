Irans Justiz ermittelt gegen Schauspielerinnen

Neue Vergiftungswelle an Mädchenschulen

Unterdessen sind wieder neue Vergiftungsfälle an Mädchenschulen gemeldet worden. Die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Hengaw berichtete am Montag von Fällen in der Hauptstadt Teheran und der von Protesten erschütterten Region Kurdistan. Von offizieller Seite gab es noch keine Informationen. Seit Monaten sorgen die Vorfälle im Land für Unruhen. Landesweit wurden Schülerinnen in Krankenhäusern behandelt, Ärztinnen und Ärzte sprechen von Gasvergiftungen.