US-Jugendliche gesucht und sieben Leichen gefunden

Verdächtiger ebenfalls tot?

„Wir glauben, dass wir die Personen gefunden haben, wir warten noch auf die Bestätigung“, sagte Sheriff Rice in einer Pressekonferenz am Montag. Laut US-Medien soll es sich bei dem Mann um einen verurteilten Sexualstraftäter handeln, der im Jahr 2020 nach einer 16-jährigen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen worden war und am Montag erneut vor Gericht hätte er scheinen müssen. Den Angaben zufolge soll der Verdächtige Minderjährige zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben und im Besitz von Kinderpornografie gewesen sein. Unter den nun gefundenen Leichen soll sich auf jene des Angeklagten befinden.