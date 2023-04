Der Rapid Fanmarsch: Handyscheu und selbstbewusst

Das ganze Spektakel war umrahmt von den Einsatzkräften der Polizei - auch spezielle Beamten des „szenekundigen“ Dienstes waren nach Klagenfurt gekommen. Dann setzten sich die Massen in Bewegung und gerade an der Front war eine eindeutige Aversion gegen die vielen Handys zu spüren, die den Marsch filmten. „Weg mit dem Handy, sofort weg damit!“, wurden ein paar Zuschauer am Rand angeschnauzt. „Brauchst Dich nicht wundern, wenn Dir das Handy dann aus der Hand geschlagen wird.“ Doch nur wenige Reihen weiter hinten waren die Fans deutlich weniger empfindlich und genossen nur die Atmosphäre und den Trubel. Auf der Strecke, die von der Villacher Straße, hin zu den Tennisplätzen von KLC und Union und von dort Richtung Süden und Richtung Wörthersee Stadion, machten die Fanclubs immer wieder Halt und stimmten sich mit Fanchören ein, während ein Polizeihelikopter über ihnen schwebte.