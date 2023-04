Rekordstart beim „I like it“-Frauenlauf erwartet

Sie läuft mit ihren Arbeitskolleginnen der Gartenservicefirma ZEITREICH mit. Auch die kleine Matilda ist im Kinderwagerl mit dabei. Zudem laufen die Frauen wie Hunderte andere auch für den guten Zweck. Denn für jeden gelaufenen Kilometer geht 1 Euro an die Pink Ribbon-Aktion der österreichischen Krebshilfe (zur Unterstützung von Brustkrebspatientinnen in Kärnten). Die Startersackerl haben die drei Powerfrauen bereits im „I like it“-Studio in Klagenfurt abgeholt.