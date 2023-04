Gemeinsam stark für den „I like it“-Frauenlauf

Startersackerl abholbereit

Die Startersackerl können noch am Freitag im „I like it“-Studio in der Görzer Allee in Klagenfurt und am 1. Mai im Casino Velden ( 7 - 8 Uhr) abgeholt werden. Bis Mittwoch hatten sich bereits 777 Teilnehmerinnen angemeldet. „Wir werden heuer einen Teilnehmerrekord verzeichnen können. Wir rechnen mit knapp 1000“, freut sich Mario Theissl, der mit seinen Mitarbeiterinnen die wertvoll gefüllten Startersackerl im „I like it“-Studio hergerichtet hat.