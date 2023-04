Langes Wochenende punktet mit Frühlings-Wetter

Regenschutz immer vom Vorteil

Trotzdem empfiehlt der Wetterexperte, immer einen Regenschutz dabei zu haben, denn „einzelne Schauer“ seien über den Tag verteilt immer wieder mal möglich. Nur der Feiertag am Montag könnte aus jetziger Sicht völlig sonnig sein und ohne Niederschlag bleiben. Ideales Wetter also für eine kleine Wanderung oder/und auch für einen Besuch des heute startenden Urfahranermarkts – siehe Berichte auf den Seiten 22 sowie in der Blattmitte.